Libanon heeft weer premier na kolossale ramp in Beiroet

Hij heeft behalve de steun van zijn soennitische politieke vrienden, ook steun van afgevaardigden van de sjiïtische Hezbollah- en Amal-bewegingen en van de partij van de christelijke president Michael Aoun, de Vrije Patriottische Beweging. Adib is geen bekende figuur in het land, maar volgens waarnemers heeft hij mogelijk daardoor voldoende steun.

Ontslag

Premier Hassan Diab diende 10 augustus het ontslag in van zijn regering na de ramp met opgeslagen explosief materiaal in de haven van Beiroet begin augustus. Daarbij verloren bijna tweehonderd mensen het leven, raakten duizenden gewond en werd een groot deel van hoofdstad Beiroet verwoest.



Een groot deel van de bevolking wijt de ramp aan corruptie en wanbeleid van de politieke elites uit de drie voornaamste geloofsgemeenschappen, de sjiieten, de christenen en de soennieten. Het politieke stelsel van Libanon is gebaseerd op de verdeling van bestuursfuncties onder die gemeenschappen. De ramp toont volgens velen aan dat dit stelsel moet worden afgeschaft en er bestuurders moeten komen met kwaliteiten, in plaats van mensen met invloed in de achterkamertjes van de confessionele Libanese politiek. President Aoun heeft zondag gezegd dat hij daar ook van overtuigd is.