Lichaam oud-topman Philips terecht: ‘Vreselijk en dat op vrijdag de 13de’

UpdateAcht weken na zijn verdwijning in Kenia is het lichaam van de Nederlandse Tob Cohen (69) gevonden. Dat bevestigt zijn zus tegenover deze site. Het stoffelijk overschot van de golfmagnaat en oud-topman van Philips lag in een septic tank op zijn eigen landgoed.

,,Vreselijk, vreselijk’’, zegt Cohens zus onthutst in een eerste reactie vanuit de tuin van het landgoed van haar broer. De septische put waarin zijn stoffelijk overschot werd gedumpt, is volgens haar zo'n twintig meter diep. ,,We staan hier nu te wachten op de dingen die gaan komen. De omgeving van de put is afgeschermd omdat ze niet willen dat we zien hoe het lichaam eruit wordt gehaald’’, vervolgt Gabrie van Straten.

Derde verdachte

Het stoffelijk overschot werd volgens haar gevonden op aangeven van een derde verdachte. ,,Die is gaan praten en vertelde waar Tobs lichaam werd gedumpt. Eerder vanmiddag hebben ze het dan gevonden’’, verzucht de 67-jarige Gabrie van Straten. ,,Uitgerekend op vrijdag de 13e.’’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt door de Keniaanse politie op de hoogte te zijn gesteld van de vondst van het lichaam van Cohen. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Nairobi verlegen volgens haar consulaire bijstand aan Cohens zus en zwager.

Ze zijn, toeval of niet, sinds gisteren in Kenia. Cohens zus wilde met haar aanwezigheid druk uitoefenen. ,,Het moordonderzoek verliep langzaam en hoe langer het duurt, hoe minder kans dat de zaak wordt opgelost. Nu zijn we dan eindelijk een stap verder. Het lichaam van mijn broer is terecht. Vreselijk, maar tegelijk ook heel mooi dat Tob gevonden is terwijl wij hier zijn.’’

Van Straten wilde ook de confrontatie aangaan met Cohens Keniaanse echtgenote. Die werd twee weken geleden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van en mogelijke moord op haar Nederlandse man. Cohens zus hoopte dat Sarah W.K. bij het zien van haar Nederlandse schoonzus zou gaan praten zodat de waarheid boven tafel zou komen. Die hoop bleek vals.

De Keniaanse ontkent elke betrokkenheid. Haar echtgenoot, met wie ze sinds eind vorig jaar in een vechtscheiding was verwikkeld, had vier dagen eerder tegenover golfvrienden verklaard dat hij de procedure in gang zette omdat zijn leven al vier jaar een hel was.

Cohen zou op 20 juli om een uur of twee ‘s middags bij zijn landgoed in een onbekende auto zijn gestapt, mogelijk een ‘foute’ taxi of Uber. Volgens de Keniaanse vertrok haar man voor een ‘break’ en een ‘medische check-up’, naar alle waarschijnlijkheid in Thailand. Dit omdat hij voor elke medische behandeling naar dat Aziatische land ging.

Maar een medewerker van Cohen, die hetzelfde verklaarde tegenover de politie, bekende onlangs dat het verhaal niet waar was. Cohens echtgenote had hem gedwongen het bewuste verhaal op te hangen, zo verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek. Sarah W.K. werd gisteren officieel aangeklaagd voor moord. De vrouw moet van de rechter psychisch worden onderzocht.

Tweede verdachte

Gisteren werd ook bekend dat de politie in Nairobi een tweede verdachte had opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van Cohen (69). De vrouw moet van de Keniaanse rechter psychisch worden onderzocht.

De Keniaanse politie zoekt nog steeds uit wat er echt is gebeurd en krijgt daarbij hulp van Nederlandse politiemensen. Ook die zijn gisteren afgereisd en brengen vandaag een bezoek aan het Keniaanse team dat de zaak onderzoekt. ,,Er is al ontzettend veel werk verzet door collega’s, maar we hebben ze aangeboden om te kijken waar wij eventueel zouden kunnen helpen.

Eerdere moordzaak

De vondst van het lichaam van Tob Cohen in de septic tank doet sterk denken aan de moord op een andere Nederlander in Kenia, drie jaar geleden. Het stoffelijk overschot van de 77-jarige Jacobus van der Goes werd in juni 2016 - vijf maanden na zijn verdwijning - eveneens gevonden in een septic tank. Die bevond zich bij zijn huis in Nyali bij Mombasa.

Van Straten: ,,Ik kende die zaak niet tot ik onlangs werd gebeld door familie van deze meneer. Ze zagen een aantal overeenkomsten maar dat de verdwijning van Tob nu eenzelfde einde kent, is wel heel bizar.’’

De tuinman van Van der Goes werd gearresteerd omdat hij geld had opgenomen met de pinpas van Van der Goes. Het mogelijke moordwapen, een hamer, lag ook in de septic tank. Naast de tuinman werden nog twee verdachten opgepakt.