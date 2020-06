Lichamen 12 bootvluchtelingen gevonden voor Tunesische kust

Verdachte van moord Maddie McCann ‘voor eigen veiligheid’ in afzonde­ring ge­plaatst

10 juni Christian Brückner, de Duitse verdachte in de zaak Maddie McCann heeft nieuwe advocaten. Hij wordt nu verdedigd door Friedrich Fülscher en Johann Schwenn. Beide raadsmannen wilden niet meer details geven, maar feit is dat Brückner in de gevangenis in afzondering is geplaatst.