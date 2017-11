Liefdevolle begrafenistoespraak voor Belgisch slachtoffer New Yorkse aanslag

Zo'n tweeduizend mensen zijn zaterdag in het Belgische plaatsje aanwezig geweest bij de ingetogen uitvaartplechtigheid van Ann-Laure Decadt. De 31-jarige vrouw, moeder van twee zoontjes, stierf bij een terreuraanslag in New York waarbij acht mensen om het leven kwamen en vele tientallen anderen gewond raakten.

Veel indruk maakte de toespraak van haar echtgenoot, Alexander Naessens. Hij sprak met diep respect over zijn overleden vrouw. ,,Je pakte mij en iedereen in met je onweerstaanbare schoonheid en charme. De eerste keer dat ik je ontmoette, was ik helemaal van de kaart. Later, toen ik je ouders en zussen leerde kennen, begreep ik al een beetje beter waarom ik zo onder de indruk was." De vrouw was eind oktober met haar moeder en twee zussen op city trip in New York toen een wagen een fietspad opreed. Bij de aanslag bleven de familieleden ongedeerd.

,,Volgende maand zouden we vijf jaar getrouwd zijn", zei haar man bij de uitvaart. Een video van zijn toespraak werd al snel duizend keer gedeeld. ,,Het is niet te vatten dat ik vandaag, in dezelfde kerk, afscheid van je moet nemen. Hoe we jou zullen missen, valt niet te beschrijven. Maar weet dat ik er alles zal aan doen om onze zoontjes, Raphaël en Joseph, zo goed mogelijk op te voeden. We hadden nog zoveel plannen, de wereld lag aan onze voeten. Maar in één luttele seconde werd alles verwoest. Het was blijkbaar te mooi om waar te zijn."

Volledig scherm © BELGA

Hart van kaarsjes

Tijdens de afscheidsplechtigheid raapten de zussen en vader van Ann-Laure al hun moed bijeen voor een persoonlijke getuigenis. ,,Het deed me veel deugd dat jullie met mama op citytrip gingen naar New York. De berichtjes en foto’s die ik doorgestuurd kreeg, maakten duidelijk dat het de tijd van jullie leven was. Ik heb geen idee waarom precies deze aanslag moest gepleegd worden”, sprak vader Frank. “Maar ik weet wel dit: als alle mensen jouw karakter zouden hebben, zou de wereld er veel beter uitzien.”

Gisteravond was er in Oostnieuwkerke al een wake tegen zinloos geweld, waar ook tweeduizend mensen op afkwamen. Na een stille optocht door de gemeente werd voor de kerk met kaarsjes een hart gevormd op een zwart tapijt. In diezelfde kerk vond vandaag dus ook de afscheidsplechtigheid plaats. Wie een uitnodiging had, kon de eredienst binnen volgen. Minstens duizend mensen trotseerden lichte regen en kou om buiten de viering te volgen op groot scherm.