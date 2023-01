Liefst 45.000 migranten staken met rubberboot Kanaal over

Vorig jaar is een record aantal migranten Het Kanaal overgestoken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. In totaal maakten ruim 45.000 migranten de overtocht in rubberboten. Dat is zo’n 60 procent meer dan in 2021.

Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Defensie die persbureau AFP in handen kreeg. Gemiddeld voeren daarmee zo’n 125 migranten per dag het Kanaal over. Maar er waren grote verschillen. Een ‘piekdag’ was er in de zomer, op 22 augustus, toen in 24 uur bijna 1.300 migranten naar Engeland voeren.

Het aantal mensen dat over water naar de Britse kust reist is al een aantal jaren aan het stijgen. Voorheen probeerden migranten meestal aan boord van vrachtwagens te klimmen die via ferry’s of de Kanaaltunnel reisden. De toegangswegen naar de veerboten en de tunnelingang werden daarna vrijwel hermetisch afgesloten met metershoge muren en hekken en prikkeldraad. Ook werd het aantal agenten en bewakers flink opgeschroefd.

Daarom besloten mensensmokkelaars het met rubberboten te proberen. Aanvankelijk ging het om kleine bootjes, met steeds een tiental mensen aan boord. Dat bleek een ‘succes’. De kuststrook in de omgeving van Calais is tientallen kilometers lang en de politie heeft onvoldoende manschappen om overal 24 uur per dag te patrouilleren.

Sinds twee jaar zetten mensensmokkelaars vooral grote rubberboten in, waar 40 tot 60 migranten tegelijk op kunnen. Dat leidt ook tot grotere ongelukken. In 2021 verdronken in één nacht 27 migranten toen hun boot op Het Kanaal zonk. Vorige maand kwamen vier migranten om.

Vooral de Britse regering worstelt met de problematiek. Londen wil de migratie flink terugdringen maar dat gaat moeizaam. Vaak wordt Parijs verweten te weinig te doen. Maar de Franse regering zegt niet in z’n eentje op te willen draaien voor de beveiliging van de Britse buitengrenzen. Londen betaalt daarom fors mee aan de grensbewaking aan de Franse kant van Het Kanaal. Twee maanden geleden zegden de Britten nog 72 miljoen euro aan Frankrijk toe om ruim 800 extra agenten in te zetten rond Calais.