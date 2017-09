Lijkwagen verliest kist met dode

Beest van Herne Laatste wens: moeder van afgeslachte Jaden trouwt week voor proces

19:33 Precies een week voor aanvang van het proces tegen Marcel H., de moordenaar van haar zoontje Jaden (9), is moeder Jeanette is getrouwd met haar geliefde Pascal. De 19-jarige H. staat 8 september voor de rechter in het Duitse Bochum. De zaak bracht een golf van ontzetting in Duitsland teweeg. Iedereen wil maar een ding weten: Wat bracht het Beest van Herne tot zijn gruweldaden?