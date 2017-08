Lilia (26) ontsnapte uit sekte opa: Ik moest beloven dat ik me zou onderwerpen aan mannen

De Nieuw-Zeelandse Lilia Tarawa (26) bracht jarenlang door in de sekte van haar opa. Zijn beweging Gloriavale bleek gericht op het klein houden van zijn volgelingen, in het bijzonder van vrouwen. ,, We mochten geen make-up dragen. Dan waren we als Jezebel in de Bijbel. Zij werd gestraft voor haar ijdelheid en verscheurd door honden.''

De opa van Lilia startte zijn sekte Gloriavale in 1969. Neville Cooper - ook bekend als Hopeful Christian - zat in het midden van de jaren negentig enige tijd in de gevangenis wegens drie gevallen van aanranding. Zijn slachtoffers waren meisjes tussen 12 en 19. Op zijn 69ste trouwde hij nog met een meisje van 17. Zelf omschreef hij zichzelf als 'martelaar van het geloof'.

In zijn commune van zeker negentig gezinnen - die nog altijd bestaat - gelden strikte regels. Vrouwen worden er beschouwd als ondergeschikt aan mannen en leiden een leven van huishoudelijke dienstbaarheid. Ze dragen altijd een hoofddoek en lange kleden, die niets van hun decolleté of zelfs van hun armen laten zien. Alles wordt gedeeld en moeders geven elkaars kinderen ook de borst.

Vrouwen die worden uitgehuwelijkt zijn vaak nog tieners. Er worden periodes van strikt vasten georganiseerd en dan wordt er dagenlang niet gegeten of een maand lang alleen rijst verorberd. Boven hun hoofd hangt de constante dreiging van eeuwige verdoemenis.

Volledig scherm Vrouwen zijn vaak nog tieners als ze worden uitgehuwelijkt. © YT

Op school worden nog altijd lijfstraffen toegediend. ,,Ik herinner me hoe een 'stoute' jongen met een stok werd geslagen voorin de klas", vertelt Lilia in Nieuw-Zeelandse media. ,,Toen een moeder me de blauwe striemen liet zien op de rug van haar kind, begon ik te denken dat er iets niet klopte. Maar ik duwde die gedachte weg. Zelfs als je vond dat er iets niet juist was, mocht je er niet over spreken. Je leerde om je emoties te onderdrukken. Je was in de macht van de leiders. Van kinds af leerde je dat je moest gehoorzamen."

Vernederd

Toen ze in haar schoolrapport werd geprezen om haar leiderschapskwaliteiten, las haar opa dit tijdens het eten voor aan de hele groep en maakte hij haar belachelijk. ,,'We willen hier geen bazige vrouwen zoals jij', zei hij. Ik voelde me zo vernederd."

Volledig scherm De sekteleden moesten zich houden aan allerlei strenge regels. Vrouwen worden gezien als ondergeschikt aan mannen en zij leiden een leven van huishoudelijke dienstbaarheid. © YT

Toen Lilia 16 jaar werd, was het tijd voor haar officiële toetreding. ,,Ik moest tijdens een ceremonie zweren dat ik me zou onderwerpen aan de mannen, het huishouden zou doen en 'puur', 'zachtmoedig' en 'bescheiden' zou blijven", vertelt Lilia. ,,En ik moest beloven dat ik nooit aan overspel, scheiding, anticonceptie en abortus zou toegeven."

,,Opa schepte er altijd over op dat we de grootste gezinnen van het land hadden", gaat ze verder. ,,Een van zijn favoriete preken ging over ons geluk dat we op de wereld waren gezet door christelijke ouders. 'Raad eens wat de meest gevaarlijke plek ter wereld is', zei hij dan. 'Het is niet de weg met zijn vele auto's. Of de lucht waar vliegtuigen doorheen zoeven. Het is de vagina van een goddeloze vrouw."

Rebellie

Uiteindelijk begonnen twee oudere kinderen in haar gezin zich af te zetten tegen de regels. ,,Het begon met kleine dingen zoals naar popmuziek luisteren, een zonnebril dragen of mouwen oprollen. Ten slotte liepen ze weg. Zowel mijn broer als mijn zus. Mensen die vertrekken, worden verbannen en gemeden. Tégen of óver hen spreken is een zonde. Het brak mijn moeders hart."

Volledig scherm Jarenlang zat Lilia in de sekte van haar opa. Haar ouders besloten later met de gemeenschap te stoppen. © Instagram

Haar ouders waren zwaar geïndoctrineerd, maar hun liefde voor hun kinderen liet hen iets doen dat nooit eerder was gebeurd in de gemeenschap. Hoewel ze lid bleven, verlieten ze het landgoed van de sekte en gingen ze in een eigen huis wonen. ,,Ik werd opeens blootgesteld aan invloeden van buiten", vertelt ze. ,,Gaatjes in je oren, korte broeken, populaire muziek. Het was aanlokkelijk, maar ook verwarrend. Het was alsof ik twee levens leidde. Uiteindelijk besloten we volledig met de gemeenschap te kappen."

Pijnlijk proces

Dat was een pijnlijk proces. Want het waren allemaal familieleden en vrienden. Ze worstelt er vandaag nog altijd mee. ,,Je gelooft dat je zal branden in de hel", vertelt ze daarover. ,,Dat is wat je je hele leven te horen hebt gekregen. Het kostte me veel tijd om uit te zoeken wie ik echt was. Je gaat plots van geen keuzes mogen maken naar alles zelf beslissen. Over je studie, je relatie, je carrière."

Volledig scherm Lilia draagt tegenwoordig modieuze kleding en date zelfs af en toe een leuke jongen. © Instagram

Intussen heeft Lilia religie afgezworen en gestudeerd. Ze draagt modieuze kleren en date zelfs af en toe een leuke jongen. En ze schreef een boek over haar ervaringen in de sekte van haar opa. ,,Ik heb het gedaan om discriminatie en misbruik aan te kaarten. Misschien geeft het anderen in een soortgelijke situatie ook de kracht om eruit te stappen. Onderdrukking gebeurt trouwens niet alleen in sektes. Je ziet het elke dag, overal. Ik geef deze mensen een stem. Ik weet wat racisme, seksisme en kindermishandeling is. Ik heb het meegemaakt. Het kan je mentale gezondheid ondermijnen en je alle levensvreugde ontnemen."

