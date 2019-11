Lindsay Hoyle volgt flamboyante John Bercow op als voorzitter Britse Lagerhuis

Turkije laat journalis­ten vrij in Gülen-zaak

20:22 Een Turkse rechtbank heeft maandag de vrijlating bevolen van de journalisten Ahmet Altan en Nazli Ilicak in een nieuw proces over de Gülen-zaak. De rechtbank had de twee journalisten eerder veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor het helpen van het netwerk van de in de VS gevestigde islamitische geestelijke Fethullah Gülen.