Linkse Gabriel Boric (35) wordt de nieuwe president van Chili

UPDATE Dodental brand in Japanse psychiatri­sche kliniek loopt op naar 24

Het dodental door een brand in een kantoorpand in de Japanse stad Osaka is opgelopen naar 24, melden Japanse media. Op de vierde verdieping van het gebouw is een psychiatrische kliniek gevestigd. Er ligt nog een aantal mensen in kritieke conditie in het ziekenhuis.

17 december