Litouwen worstelt met gedropte asielzoekers: ‘Bijna niemand heeft warme kleding bij zich’

VIDEO Enige nog levende aanslagple­ger Bataclan in rechtbank: ‘Ik ben een soldaat van IS’

14:47 De enige nog levende pleger van de aanslagen in Parijs in 2015 is vandaag gearriveerd bij de aftrap van het proces over de bloedige terreurdaden. Van de acht aanslagplegers kwamen er zeven om tijdens de aanslagen, Salah Abdeslam vluchtte en werd in 2016 opgepakt in België.