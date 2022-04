LIVE | ‘20 gewonde burgers geëvacueerd uit belegerde fabriek, Oekraïne', 1000 Russische tanks vernietigd

Oorlog OekraïneVolgens persbureau AFP zijn er twintig gewonde burgers geëvacueerd uit de door de Russen zwaar belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol. Het persbureau heeft zijn informatie van het Azov-bataljon dat zich in de fabriek heeft verschanst. En het Oekraïense leger claimt sinds het uitbreken van de oorlog al meer dan 1000 Russische tanks te hebben vernietigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.