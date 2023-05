LIVE | Aanvalsgolf: ‘15 van 18 raketten uit de lucht gehaald, zeker één dode en twintigtal gewonden’

Russen trekken in haast ‘Maginotli­nie’ op voor Oekraïens tegenoffen­sief

Rusland heeft sinds de invasie in Oekraïne in grote haast een uitgestrekt netwerk van vestingwerken aangelegd. Het complex doet in omvang denken aan de fameuze Franse Maginot-verdedigingslinie, aangelegd tussen 1930 en 1938 op de grens met België, Luxemburg en Duitsland.