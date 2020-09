LIVE | Amerikaanse farmaceut deelt positieve resultaten, Nederlands deel BinckBank Tour afgelast

Hope, New York Verslag vanuit de VS: ‘Trump is een zakenman die de economie laat groeien’

6:30 Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 2: Hope, New York, waar Democraten zich gedeisd houden in de diner.