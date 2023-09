LIVE | Angst voor naschokken in Marokko is groot, dodental aardbeving nu boven de 2000

Rusland heeft al honderddui­zen­den websites geblok­keerd, waaronder Facebook en Instagram

Rusland heeft in de eerste helft van dit jaar een kleine negenhonderdduizend websites geblokkeerd of verwijderd die volgens de autoriteiten verboden informatie bevatten. De grote vraag is: hoelang blijft YouTube, dat wordt gebruikt door het kamp-Navalny, nog beschikbaar?