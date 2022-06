LIVE | Azot-fabriek Sjevjerodonetsk waar honderden burger schuilen hevig beschoten

Peru onder­schept 2,2 ton coke die bestemd was voor Rotterdam

De Peruaanse politie zegt 2,2 ton cocaïne te hebben onderschept die over zee naar Nederland zou worden vervoerd. De drugs werden gevonden in de haven van Callao, in de buurt van de Peruaanse hoofdstad Lima. Ze zaten verstopt in dozen asperges en hadden de haven van Rotterdam als bestemming.

