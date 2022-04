LIVE | Beelden opgedoken van gezonken schip, Zelenski: ‘Oekraïne komende weken kandidaat-lid EU’

Oorlog OekraïneVoor het eerst zijn op sociale media beelden opgedoken van het Russische oorlogsschip de Moskva. Zelenski heeft de benodigde papieren voor aansluiting bij de EU ingeleverd bij de ambassadeur van de EU in Kiev. De west-Oekraïense stad Lviv is in de vroege maandagochtend getroffen door raketaanvallen, waarbij zeven mensen zijn omgekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.