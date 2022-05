LIVE | Belarus gaat oefenen voor mobilisatie, Nederlandse F-35’s keren terug uit Bulgarije

Amerikaan­se jongen (13) smokkelt geladen wapen arrestan­ten­ruim­te in

Een Amerikaanse arrestant (13) is er in geslaagd om ongezien een geladen vuurwapen de detentieruimte binnen te smokkelen, melden Amerikaanse media. De jongen werd eerder gearresteerd in een winkelcentrum, ook omdat hij een wapen droeg.

29 mei