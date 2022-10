LIVE | Biden: ‘Bruut Poetin zit in moeilijke positie’, miljoenen voor winteropvang Oekraïners

‘Russen sturen hoofdver­dach­te MH17-ramp naar het front in Oekraïne’

MH17-hoofdverdachte Igor Girkin is naar het front in Oekraïne gestuurd. Dat meldt de Russische oorlogsblogger Maksim Fomin. Girkin was sinds 10 oktober niet meer actief op sociale media, zijn vrouw plaatste vandaag een foto van haar man in militair uniform met daarbij de opmerking dat het goed met hem gaat.

16 oktober