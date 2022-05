LIVE | Brits leger: Raketaanvallen treffen doelen in heel Oekraïne

Oorlog OekraïneHoewel Russische grondtroepen zich vooral richten op het oosten van Oekraïne, treffen Russische raketaanvallen doelen in het hele land. Dat meldt het Britse leger op basis van inlichtingendiensten die de situatie in het belaagde land nauwlettend in de gaten houden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.