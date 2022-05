LIVE | Britse inlichtingendiensten: Rusland verloor al ‘een derde’ van zijn troepen

Oorlog OekraïneRusland heeft waarschijnlijk al een derde van zijn grondtroepen verloren die tot dusver zijn ingezet bij de militaire operatie in Oekraïne. Dat hebben de Britse militaire inlichtingendiensten zondag gemeld, zonder met cijfers te komen over de verliezen aan Russische kant. ‘Het offensief in de Donbas-regio ligt ver achter op schema’, luidt het in de dagelijkse update. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.