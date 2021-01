LIVE | Burgemeester Washington vraagt om meer federale steun voor beveiliging in aanloop naar inauguratie

Deze kaaskonin­gin bouwde een imperium op in Amerika, ‘Trump kan wel wat Twentse humor gebruiken’

10 januari Marieke ter Keurs woont al zeventien jaar in Amerika. Ze bouwde er een imperium op als kaaskoningin. Deze week is ze toevallig terug in Twente. De beelden van de bestorming van het Capitool schokten daar diep. “In Amerika is alles mogelijk, dus helaas ook dit.”