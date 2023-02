LIVE | ‘Chinese president Xi naar Moskou voor top met Poetin’, Biden: ‘Poetin dacht stoer te zijn’

Oorlog OekraïneDe Amerikaanse president Joe Biden is bezig aan zijn toespraak in Warschau. Hij is in Polen op bezoek en maakte gisteren nog een uitstapje naar Kiev. ,,Oekraïne zal nooit een overwinning worden voor Rusland’', zegt de Amerikaan. Rusland eist op haar beurt dat de VS militaire steun aan Oekraïne terugtrekken. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.