LIVE | CNN: Rusland gaat Oekraïne officieel de oorlog verklaren om zo dienstplichtigen op te kunnen roepen

Oorlog OekraïneVolgens de Amerikaanse nieuwszender CNN gaat Poetin op 9 mei officieel de oorlog verklaren aan Oekraïne om de mobilisatie van dienstplichtigen in gang te zetten. Paus Franciscus heeft gevraagd om een onderhoud met Vladimir Poetin in Moskou om met de Russische president te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.