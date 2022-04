LIVE | Commandant: Situatie in Kiev lijkt te verbeteren, ‘Raketaanval Oekraïense helikopters in Russische stad’

De situatie rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev lijkt iets te verbeteren. De militaire commandant van de stad meldt dit in de nacht van donderdag op vrijdag in een verklaring. Een dag na de toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski voor het Australische parlement, krijgt Oekraïne waar het om gevraagd heeft. Zelenski vroeg donderdag om legervoertuigen, zogenoemde Bushmasters. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.