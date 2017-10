LIVE: Dader Las Vegas had achttien wapens, explosieven en duizenden kogels in huis

VideoEen schietpartij bij een countryfestival voor het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas heeft zeker 59 mensen het leven gekost. Ook zijn er meer dan 500 gewonden. Daarmee is het de dodelijkste schietpartij uit de Amerikaanse geschiedenis. De 64-jarige schutter heeft zichzelf van het leven beroofd. IS heeft de aanslag opgeëist, maar of de dader ook daadwerkelijk banden had met de organisatie, is nog niet duidelijk.