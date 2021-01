LIVE | Daling aantal besmettingen houdt aan; Eerste levering AstraZeneca kleiner

Update Beveili­ging Capitool onder hoogspan­ning: lockdown om brand in daklozen­kamp

18 januari Het Capitool in Washington is vanmiddag Nederlandse tijd even in lockdown gegaan vanwege een ‘externe dreiging’. Er mocht niemand meer in of uit. Korte tijd later maakten autoriteiten bekend dat het ging om een brand enkele blokken verderop en dat er geen direct gevaar bestond voor het regeringsgebouw en de mensen daarbinnen.