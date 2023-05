LIVE | Defensieminister: Oekraïense troepen hebben Bachmoet ‘semi-omsingeld’

Vliegtuig­je met vermoede­lijk Nederlan­ders aan boord crasht in ontoeganke­lijk Kroatisch gebied met mijnen

In Kroatië is een grootscheeps politie-onderzoek gaande om te achterhalen wat is gebeurd met een neergestort sportvliegtuig, met daarin vermoedelijk drie Nederlanders. De situatie is penibel, want de crash vond plaats in een moeilijk toegankelijk gebied, waar mogelijk ook nog mijnen liggen.