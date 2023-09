LIVE | Dodental aardbeving Marokko naar 1300, Amsterdam en Rotterdam doneren 1 euro per inwoner

Dna-be­wijs pleit man in VS 48 jaar later vrij van verkrach­ting

Een Amerikaanse man die een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzat voor een verkrachting die hij niet had begaan, is bijna vijftig jaar later vrijgesproken dankzij nieuw dna-bewijs. Dat meldt het parket van Westchester County, nabij New York.