LIVE | Dodental boven de 40.000, man (65) en meisje (15) na 208 uur levend uit puin gehaald in Turkse stad

In Adiyaman begraven ze slachtof­fers in massagra­ven

Aan de lopende band komen nieuwe lichamen van slachtoffers van de aardbevingen aan op de stadsbegraafplaats in Adiyaman in Turkije. Soms in plastic zakken, soms alleen in een deken gewikkeld. Kisten zijn er niet meer. Graafmachines zijn continu in de weer met het graven van diepe geulen in de aarde. Elke dag wordt de begraafplaats groter. De weilanden eromheen zijn er al bijgetrokken.