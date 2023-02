LIVE | Dodental komt boven de 40.000, meisje (15) en man (65) na 208 uur levend uit puin gehaald in Antakya

Omgevallen kleding­kast redt levens van tien dagen oude baby en moeder: ‘Ik was doodsbang’

Ruim negentig uur liggen de pasgeboren baby Yagiz en zijn moeder Necla Camuz onder het puin in Samandag, een plaats in de zwaar getroffen Turkse regio Hatay, als ze worden gered. Yagiz is dan pas twee weken oud. ,,Je plant veel dingen als je een nieuwe baby hebt, en ineens lig je onder het puin.’’