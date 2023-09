LIVE | Dodental loopt op tot 2497, dorpelingen zoeken met blote handen naar slachtoffers in puin

Vijftig jaar na zijn staats­greep heeft Pinochet nog steeds invloed in Chili

Vijftig jaar geleden kwam er een bloedig einde aan de regering van de Chileense president Salvador Allende. Generaal Pinochet greep op 11 september 1973 de macht en vestigde een militaire dictatuur. De schok was groot, ook in ons land kwam een grote beweging tegen de junta op gang. ,,Chili was een land van hoop, dat was in één klap voorbij.’’