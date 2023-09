LIVE | Dodental loopt op tot boven 2600, het Rode Kruis haalt 1,2 miljoen euro op

Reddingswerkers in Marokko zijn drie dagen na de verwoestende aardbeving verwikkeld in een race tegen de klok. De BBC bericht maandag dat mensen in afgelegen dorpen soms met hun blote handen zoeken naar slachtoffers in het puin. Die plaatsen kunnen door de grootschalige verwoestingen lastig te bereiken zijn voor reddingswerkers.

De aardbeving zou volledige dorpen hebben verwoest in het Atlasgebergte. Woningen in afgelegen bergplaatsen zijn vaak gemaakt van leem. De BBC meldt dat de frustratie lijkt te groeien over het uitblijven van hulp in sommige zwaar getroffen gebieden. ,,We hebben geen eten. Geen brood of groente. We hebben niets", klonk het vanuit een menigte in de plaats Asni, op zo'n 50 kilometer van Marrakech. ,,We hebben alleen God en de koning."