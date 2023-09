LIVE | Dodental loopt op tot boven 2800, Unicef: minstens 100.000 kinderen getroffen

Met video Grote reddings­ope­ra­tie om Amerikaan die onwel werd uit Turkse grot op 1000 meter diepte te redden

In Turkije is een grote reddingsoperatie aan de gang om een Amerikaanse speleoloog uit een grot op 1000 meter diepte te redden. De 40-jarige Mark Dickey was daar bezig met een verkenningsmissie, maar werd zondag door inwendige bloedingen onwel. Het kan zomaar nog eens anderhalve week duren om hem naar boven te halen.