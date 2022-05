LIVE | Dodental Marioepol veel groter dan gedacht, Franse journalist door Russen neergeschoten

Boeings ruimtevaar­tuig Starliner geland in New Mexico

Het onbemande ruimtevaartuig Starliner van Boeing is na een onbemande testvlucht van zes dagen veilig op aarde geland. De capsule vloog eerst boven de Stille Oceaan, stak toen Mexico over, om te landen op de White Sands Missile Range in de Amerikaanse staat New Mexico.

26 mei