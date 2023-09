LIVE | Dodental Marokko stijgt naar 2122, Buitenlandse Zaken: Reis niet naar aardbevingsgebied

Met video Na 48 jaar eindelijk gerechtig­heid: man vrijgespro­ken van verkrach­ting

Een Amerikaanse man die eerder een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzat voor een verkrachting die hij niet had begaan, is bijna 50 jaar later van alle blaam gezuiverd dankzij nieuw dna-bewijs. Hij kon zijn geluk niet op. ,,Ik ben eindelijk vrij!”