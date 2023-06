LIVE | Drie doden in Odesa na aanval met kruisraketten

- Vladimir Poetin heeft van zich laten horen over het Oekraïense tegenoffensief. Volgens de Russische president heeft de tegenpartij daarbij grote verliezen geleden. Zo zouden er tien keer zoveel Oekraïense soldaten om het leven zijn gekomen dan Russische en verloren de Oekraïners meer dan 160 tanks, tegenover slechts 54 Russische.

- Nederland zou al in juni vorig jaar op de hoogte zijn geweest van Oekraïense plannen om de Nord Stream-gasleiding op te blazen. Het was de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD die via een bron in Oekraïne hoorde over de sabotageplannen en daarna Amerikaanse collega’s inlichtte. Vervolgens waarschuwde de CIA Oekraïne de plannen niet uit te voeren.

- Enkele dagen na de verwoesting van de Kachovka-stuwdam in de rivier Dnipro in het zuiden van Oekraïne zakt het waterpeil in het overstroomde oorlogsgebied, melden de autoriteiten.