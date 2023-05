LIVE | Drone-aanval op Moskou: Kyiv ontkent betrokkenheid, maar voorspelt wel meer aanvallen

Oorlog in OekraïneDe Russische hoofdstad Moskou is dinsdag het doelwit geweest van een droneaanval. Deze heeft lichte schade veroorzaakt aan gebouwen en geen ernstig gewonden tot gevolg gehad. Russische autoriteiten wijzen Oekraïne aan als dader, maar zij ontkennen betrokkenheid. In de nacht van maandag op dinsdag werd de Oekraïense hoofdstad Kyiv ook bestookt met luchtaanvallen. Daarbij zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.