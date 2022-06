LIVE | Duitse bondskanselier vindt dat Poetin ‘een verschrikkelijke schuld op zich heeft geladen’

oorlog OekraïneKiev wil de vredesonderhandelingen met Moskou pas eind augustus hervatten, zegt de Oekraïense hoofdonderhandelaar David Aratsjamia zaterdag. Het toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie zou volgens president Volodimir Zelenski niet alleen voor Kiev, maar ook voor Brussel en de lidstaten zelf van grote waarde zijn. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.