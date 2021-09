LIVE | Duitse stemlokalen geopend, oorlogsbom maakt stemmen in Wuppertal onmogelijk

roadtrip vs Agente die huilende youtuber Gabby (22) liet gaan heeft spijt: ’Ik had meer kunnen doen’

23 september Eén van de agenten die betrokken was bij het geruchtmakende incident tussen de vermoorde influencer Gabby Petito en haar voortvluchtige verloofde, heeft spijt dat ze de jonge vrouw niet op andere gedachten heeft kunnen brengen. ,,Had ik maar meer gezegd, had ik maar de juiste woorden gevonden om haar te laten geloven dat ze meer verdiende.”