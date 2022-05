LIVE | Duitsland: ‘Rusland gebruikt honger als oorlogswapen’, Turken blijven bij Navo-blokkade

Kerkschut­ter Californië had ‘politiek motief’, pastoor sloeg schutter met stoel

De man die gisteren in een kerk in Laguna Woods, vlakbij Los Angeles, een Taiwanees persoon doodschoot en verschillende andere Taiwanezen verwondde, is geïdentificeerd als de 68-jarige David Chou uit Las Vegas. De man wordt verdacht van moord en vijf moordpogingen. Chou had een ‘politiek motief’ om tot zijn daad te komen.

