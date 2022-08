LIVE | Eerste graanschip Oekraïne in Turkije geïnspecteerd, meer inwoners ontvluchten Cherson

Oorlog OekraïneHet eerste vrachtschip dat is uitgevaren met Oekraïens graan is in Turkije geïnspecteerd. De Razoni is met 26.000 ton onderweg naar Libanon. De Verenigde Staten hebben de vermeende vriendin van de Russische president Vladimir Poetin, Alina Kabajeva, op de sanctielijst gezet. De voormalige turnster heeft nauwe banden met Poetin en staat aan het hoofd van een mediabedrijf dat Kremlin-propaganda verspreidt. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.