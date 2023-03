LIVE | EU-commissievoorzitter Von der Leyen wil door Moskou ontvoerde Oekraïense kinderen terughalen

Politie in VS zet zich schrap vanwege mogelijke arrestatie Trump: ‘Veel geleerd van Capitoolbe­stor­ming’

De politie in New York zet zich schrap vanwege de mogelijke arrestatie van oud-president Donald Trump. De kans lijkt echter klein dat hij in de boeien wordt geslagen. ,,Trump is er een meester in deze zaak maximaal uit te buiten.’’