LIVE | EU-leiders in Kiev, Kremlin: Westerse wapenleveringen volkomen 'zinloos’

oorlog oekraïneTerwijl de Franse president, de Duitse bondskanselier en de Italiaanse premier op bezoek zijn in Oekraïne heeft het Kremlin de westerse wapenleveringen aan dat land ‘zinloos’ genoemd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.