LIVE | EU zegt Oekraïne nog eens 450 miljoen euro steun toe

Israëli­sche luchtaan­val­len op doelen in de Gazastrook

Het Israëlische leger heeft donderdagochtend vroeg doelen in de Gazastrook bestookt. Dat maakte het leger bekend op Twitter. Details van de aanvallen zouden later worden gegeven. Volgens Israëlische media vielen gevechtsvliegtuigen doelen aan in centraal Gaza.

2 februari