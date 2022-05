LIVE | Evacuatiebussen Marioepol vertraagd, ‘Rusland vernielt belangrijke brug Odessa’

Oorlog OekraïneDe evacuatiebussen zijn nog niet aangekomen op de verzamelplek in Marioepol. Het is niet bekend waarom de voertuigen zijn vertraagd. De evacués zijn opgeroepen te blijven wachten. Rusland heeft volgens Oekraïense bronnen opnieuw een strategisch belangrijke brug bij Odessa geraakt met een raket. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.