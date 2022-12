LIVE | Gastekort dreigt voor EU volgende winter; VN: 40 procent Oekraïners heeft hulp nodig

OORLOG OEKRAÏNEDe Europese Unie heeft genoeg gas voor deze winter, maar kan volgend jaar geconfronteerd worden met een gastekort als Rusland zijn leveringen nog verder terugschroeft. De VN meldt ongeveer 40 procent van de hele populatie in Oekraïne humanitaire hulp nodig heeft. De lidstaten van de Europese Unie zijn het nog niet eens geworden over een negende pakket met sancties voor Rusland. EU-buitenlandchef Josep hoopt dat later vandaag of morgen alsnog een overeenkomst wordt bereikt. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.