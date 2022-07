LIVE | Gazprom claimt overmacht bij levering minder gas, Doemalid viert ondanks sancties vakantie in EU

- De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft per presidentieel decreet twee sleutelfiguren geschorst . Het gaat om het hoofd van de geheime dienst SBU, Ivan Bakanov , en procureur-generaal Iryna Venediktova .

- De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba heeft de EU maandag opgeroepen tot aanvullende maatregelen tegen Rusland. Te beginnen met het versnellen van beslissingen over een prijsplafond voor Russische olie, het aanpakken van de Russische maritieme logistiek en het verbannen van alle Russische televisiezenders van de Europese kabel- en satellietnetwerken.

- De Russische autoriteiten hebben al 200 strafprocedures ingeleid tegen critici van de agressieoorlog in Oekraïne. De meeste procedures zijn volgens mensenrechtenadvocaat Pavel Chikov gebaseerd op de onlangs aangenomen controversiële wet over ‘het in diskrediet brengen van het Russische leger’.