LIVE | Gedoneerde brandweerwagens onderweg naar Oekraïne, ‘Russisch spionnennetwerk blootgelegd’

Clash tussen hulpverle­ners en kustwacht op de Middelland­se Zee: ‘Jullie moeten hier weg’

In een donkere nacht deze week sloegen twaalf mensen overboord van een rubberboot en verdwenen in de golven van de Middellandse Zee bij Libië. Het is een van de dodelijkste migratieroutes ter wereld. Verslaggever Cyril Rosman is als journalist aan boord van het reddingsschip Ocean Viking. Deel 2 van een dagboek.

27 april