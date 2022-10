LIVE | Geen water en stroom in delen Kiev na nieuwe explosies, eerste graanschepen varen weer

WK voetbal Wandel­tocht van Spaanse fan naar Qatar strandt voorlopig in Iraanse gevangenis

Een Spaanse voetbalsupporter die naar Qatar loopt voor het WK voetbal is onderweg in Iran opgepakt. Nadat zijn familie wekenlang niks meer van hem hoorde, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Spanje nu bevestigd dat Santiago Sanchez Cogedor daar in een gevangenis zit. Onduidelijk is waar en waarom.

30 oktober