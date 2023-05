LIVE | Gevechten in Bachmoet gaan door: Oekraïne boekt terreinwinst rondom stad

Oorlog in OekraïneIn de Oost-Oekraïense stad Bachmoet wordt nog altijd gevochten. De Russen beweerden eerder de volledige stad veroverd te hebben, maar Kiev laat weten dat een deel aan de zuidwestelijke rand van de stad nog steeds in handen van Oekraïne is. De Oekraïense troepen zouden daarnaast terreinwinst boeken in de gebieden rondom Bachmoet. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.